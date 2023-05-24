В Лабинском районе река вышла из берегов, в Мостовском — град. О последствиях непогоды в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 23 мая на Кубань обрушился ливень и град. Показываем последствия стихии

В станице Зассовской Лабинского района после ливня вышла из берегов река Лаба. В результате затопило дорогу и поля.

Жители района написали в соцсетях, что станица тоже оказалась затоплена. По словам очевидцев, уровень воды составил 1,5 метра.

Обновлено в 9:33. По словам главы района Владимира Забураева, подтоплены 15 дворов и два дома в трех населенных пунктах. В оперштабе региона уточнили, что речь идет о хуторе Привольном, селе Гофицком и станице Зассовской.

А в Мостовском районе прошел сильный град. 

Также непогода обрушилась на Майкопский район. Там град повредил восемь домов и два автомобиля. Кроме того, пострадал человек. 

Сильный дождь прошел в Горячем Ключе. Вечером 23 мая автомобилистам пришлось стоять на обочине и ждать, когда осадки прекратятся. 

А вот такая молния сверкала в Сочи:

Также непогода обрушилась на Ставрополь. Днем 23 мая там затопило несколько улиц.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. На Кубани прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Лабинский район Мостовский район Погода Штормовые предупреждения

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