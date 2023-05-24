В Лабинском районе река вышла из берегов, в Мостовском — град. О последствиях непогоды в Краснодарском крае
Вечером 23 мая на Кубань обрушился ливень и град. Показываем последствия стихии
В станице Зассовской Лабинского района после ливня вышла из берегов река Лаба. В результате затопило дорогу и поля.
Жители района написали в соцсетях, что станица тоже оказалась затоплена. По словам очевидцев, уровень воды составил 1,5 метра.
Обновлено в 9:33. По словам главы района Владимира Забураева, подтоплены 15 дворов и два дома в трех населенных пунктах. В оперштабе региона уточнили, что речь идет о хуторе Привольном, селе Гофицком и станице Зассовской.
А в Мостовском районе прошел сильный град.
Также непогода обрушилась на Майкопский район. Там град повредил восемь домов и два автомобиля. Кроме того, пострадал человек.
Сильный дождь прошел в Горячем Ключе. Вечером 23 мая автомобилистам пришлось стоять на обочине и ждать, когда осадки прекратятся.
А вот такая молния сверкала в Сочи:
Также непогода обрушилась на Ставрополь. Днем 23 мая там затопило несколько улиц.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. На Кубани прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.