В Краснодаре покажут спектакль, посвящённый группе The Beatles

Режиссёром мюзикла, который посвящён знаменитой группе, стала Мария Павлова. Постановка стала продолжением истории «The Beatles: история четырёх». Однако, как призналась Павлова, её можно смотреть, даже если не видели первую часть. В спектакле «The Beatles: путь на вершину» рассказывается о том, как участники группы проходят испытание успехом и славой.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 600-3000 рублей. Забронировать можно по телефону +7 (900) 253-56-31 или на сайте. «Один театр» находится по адресу улица Коммунаров, 268, литер В.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре «Шардам» 27-28 мая состоятся показы документального спектакля «match.КРД». Он создан по технике вербатим на основе реальных историй о свиданиях из приложения для знакомств «Тиндер».

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