В Краснодаре покажут документальный спектакль о реальных знакомствах в «Тиндере»

Он создан по технике вербатим на основе реальных историй о свиданиях из приложения для знакомств «Тиндер».

Вербатим (в переводе с латинского — «дословно») — это технология документального театра, подразумевающая точное повторение речевых и психофизических особенностей человека при перенесении его монологов на театральные подмостки.

Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268, литер Д. Начало в 20:00. Стоимость билетов 600-1000 рублей. Купить можно здесь. Возрастное ограничение 18+.

Напомним, приложение для знакомств «Тиндер», созданное в 2012 году в Лос-Анджелесе группой выпускников Университета Южной Калифорнии, полностью уйдёт из России к 30 июня 2023 года. Об этом сообщил владелец сервиса — американская компания Match Group.