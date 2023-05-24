В Краснодаре покажут документальный спектакль о реальных знакомствах в «Тиндере»

Краснодарский край

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  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

В краснодарском театре «Шардам» 27-28 мая состоятся показы документального спектакля «match.КРД»

Он создан по технике вербатим на основе реальных историй о свиданиях из приложения для знакомств «Тиндер».

Вербатим (в переводе с латинского — «дословно») — это технология документального театра, подразумевающая точное повторение речевых и психофизических особенностей человека при перенесении его монологов на театральные подмостки.

Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268, литер Д. Начало в 20:00. Стоимость билетов 600-1000 рублей. Купить можно здесь. Возрастное ограничение 18+.

Напомним, приложение для знакомств «Тиндер», созданное в 2012 году в Лос-Анджелесе группой выпускников Университета Южной Калифорнии, полностью уйдёт из России к 30 июня 2023 года. Об этом сообщил владелец сервиса — американская компания Match Group.

Афиша Искусство Краснодар Театры

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