В Краснодаре обсудят феномен Харуки Мураками

Краснодарский край

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  • © Изображение от gpointstudio на Freepik
    © Изображение от gpointstudio на Freepik

В Краснодаре 28 мая пройдёт встреча, посвящённая феномену Харуки Мураками в современной литературе

На лекции Михаила Ермакова слушатели обсудят роман «Норвежский лес» и попробуют разобраться, как музыка в целом и джазовые мотивы в частности вплетаются в ткань произведения, создавая нечто совершенно непохожее ни на западную литературу, ни на японскую.

Встреча пройдёт в кофейне Surf Coffee X Red по адресу улица Красная, 65. Начало в 17:00. Стоимость 500 рублей. Регистрация по ссылке.

Харуки Мураками — японский писатель и переводчик. Его работы переведены более чем на 50 языков и стали бестселлерами как в Японии, так и за её пределами. Наиболее известными работами считаются уже упомянутый «Норвежский лес», «Охота на овец», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже» и «1Q84».

Как писали Юга.ру, в арт-пространстве Lighthouse 28 мая пройдёт лекция об оргазмах и сексуальном здоровье. 

все события на Афише Юга.ру

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