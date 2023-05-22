«Встреча с вибратором». В Краснодаре пройдёт лекция об оргазмах и сексуальном здоровье
В Краснодаре основательница женского медиа «Огонь» 28 мая проведёт встречу, посвящённую вибраторам
На встрече Оксана Аулова поговорит с гостями об оргазмах и о том, как их достигать. Она обсудит с аудиторией заботу о себе и своём сексуальном здоровье и расскажет:
- как 60-летний немец придумал первый вакуумный вибратор с помощью насоса для аквариума;
- можно ли получить оргазм от звуковой волны;
- что такое техника «мост»;
- от чего зависит чувствительность клитора и почему не обязательно засовывать что-то в себя, чтобы получить удовольствие.
У Ауловой обширная коллекция разных вибраторов — от реалистичных дилдо до новейших люксовых брендов. Она записывала обзоры, проводила тест-драйвы и даже писала музыку на вибраторах. А теперь хочет поделиться своим опытом с краснодарцами. Ранее Иолина Грибкова выпустила интервью с ней.
«Ты сможешь посмотреть и потрогать экземпляры коллекции, задать интересующие вопросы и обсудить то, что не с кем было обсудить», — приглашает на свою лекцию Оксана Аулова.
Встреча пройдет в пространстве Lighthouse по адресу улица Красная, 100 (2 этаж). Начало в 13:00. Стоимость 800 рублей, необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 18+.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в баре «Сержант Пеппер» 27 мая покажут культурно-психологический стендап. Зрителям расскажут реальные истории из жизни Майкла Джексона, Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри.