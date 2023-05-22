«Встреча с вибратором». В Краснодаре пройдёт лекция об оргазмах и сексуальном здоровье

На встрече Оксана Аулова поговорит с гостями об оргазмах и о том, как их достигать. Она обсудит с аудиторией заботу о себе и своём сексуальном здоровье и расскажет:

У Ауловой обширная коллекция разных вибраторов — от реалистичных дилдо до новейших люксовых брендов. Она записывала обзоры, проводила тест-драйвы и даже писала музыку на вибраторах. А теперь хочет поделиться своим опытом с краснодарцами. Ранее Иолина Грибкова выпустила интервью с ней.

«Ты сможешь посмотреть и потрогать экземпляры коллекции, задать интересующие вопросы и обсудить то, что не с кем было обсудить», — приглашает на свою лекцию Оксана Аулова.

Встреча пройдет в пространстве Lighthouse по адресу улица Красная, 100 (2 этаж). Начало в 13:00. Стоимость 800 рублей, необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 18+.

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