Мэрия пообещала отремонтировать улицу Посадского у парка «Краснодар» до конца июня. Позже там планируют построить новую дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Около «Парка облаков» приведут в порядок улицу Посадского. Там обещали провести ямочный ремонт

На улице Посадского отремонтируют проезжую часть в районе строительства «Парка облаков», рассказали в пресс-службе мэрии города. Работы обещают выполнить до 30 июня.

Юга.ру рассказывали, что сейчас там идет строительство «Парка облаков» — седьмой очереди парка «Краснодар». Дорога на участке узкая и разбитая, автомобили с трудом проезжают через ямы. 

В будущем в районе парка «Краснодар» планируют построить новую дорогу. Она пройдет за «Парком облаков»:

«ООО «Инвестстрой» прорабатывается возможность строительства дорог по улицам Тихорецкой и Планерной до «Вишневого сада» и дороги-дублера по Тихорецкой».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре идет ремонт улицы Чапаева. Обновленный участок обещают открыть 1 июня.

Благоустройство Дороги Краснодар парк «Краснодар» Ремонт дорог Строительство

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Мэрия пообещала отремонтировать улицу Посадского у парка «Краснодар» до конца июня. Позже там планируют построить новую дорогу
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