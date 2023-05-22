Мэрия пообещала отремонтировать улицу Посадского у парка «Краснодар» до конца июня. Позже там планируют построить новую дорогу

Около «Парка облаков» приведут в порядок улицу Посадского. Там обещали провести ямочный ремонт

На улице Посадского отремонтируют проезжую часть в районе строительства «Парка облаков», рассказали в пресс-службе мэрии города. Работы обещают выполнить до 30 июня.

Юга.ру рассказывали, что сейчас там идет строительство «Парка облаков» — седьмой очереди парка «Краснодар». Дорога на участке узкая и разбитая, автомобили с трудом проезжают через ямы.

В будущем в районе парка «Краснодар» планируют построить новую дорогу. Она пройдет за «Парком облаков»:

«ООО «Инвестстрой» прорабатывается возможность строительства дорог по улицам Тихорецкой и Планерной до «Вишневого сада» и дороги-дублера по Тихорецкой».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре идет ремонт улицы Чапаева. Обновленный участок обещают открыть 1 июня.