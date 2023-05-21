На соревнованиях в Крымске 12-летний мотоциклист сбил женщину
20 мая на соревнованиях по мотокроссу в Крымске женщина выбежала на трек и устроила ДТП
Чемпионат ЮФО по мотокроссу в Крымске 20 мая пришлось приостановить после чрезвычайного происшествия.
Одна из зрительниц внезапно выбежала на трассу, где тут же попала под колеса мотоцикла.
По данным пресс-службы краевого ГУ МВД, вскоре после начала одного из заездов 60-летняя жительница Волгограда была сбита кроссовымо мотоциклом КТМ под управлением 12-летнего мальчика. Оба участника ДТП находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. В связи с происшествием ведется доследственная проверка. Чемпионат ЮФО по мотокроссу 21 мая прдолжился.
Это не первое за неделю необычное ДТП в Крымске — утром 17 мая в аварию попал школьный автобус.
19 мая, 10:17Лекция о сексоголизме, премьера спектакля, фестиваль и ещё 9 интересных событий
Куда пойти в Краснодаре 19-21 мая
19 мая, 15:00Кубань — Босфор
Экскурсовод и блогер Динар Бурангулов открывал Краснодар для туристов, а теперь показывает Стамбул иммигрантам
18 мая, 11:12Мегалодон, Станиславский и живой труп
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 18 мая