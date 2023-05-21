На соревнованиях в Крымске 12-летний мотоциклист сбил женщину

Краснодарский край

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  • Момент столкновения мотоциклиста со зрительницей на соревнованиях в Крымске © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодар», T.me/chp_krd
    Момент столкновения мотоциклиста со зрительницей на соревнованиях в Крымске © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодар», T.me/chp_krd

20 мая на соревнованиях по мотокроссу в Крымске женщина выбежала на трек и устроила ДТП

Чемпионат ЮФО по мотокроссу в Крымске 20 мая пришлось приостановить после чрезвычайного происшествия.

Одна из зрительниц внезапно выбежала на трассу, где тут же попала под колеса мотоцикла.

По данным пресс-службы краевого ГУ МВД, вскоре после начала одного из заездов 60-летняя жительница Волгограда была сбита кроссовымо мотоциклом КТМ под управлением 12-летнего мальчика. Оба участника ДТП находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. В связи с происшествием ведется доследственная проверка. Чемпионат ЮФО по мотокроссу 21 мая прдолжился.

Это не первое за неделю необычное ДТП в Крымске — утром 17 мая в аварию попал школьный автобус.

ДТП Крымский район Спорт

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