В Гулькевичском районе нашли мертвого рыбака

Краснодарский край

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  • Спасатели вылавливают из реки Кочеты тело умершего рыбака, 20 мая 2023 г. © Скриншот телеграм-канала Kub Mash, T.me/kubmash
    Спасатели вылавливают из реки Кочеты тело умершего рыбака, 20 мая 2023 г. © Скриншот телеграм-канала Kub Mash, T.me/kubmash

Труп 59-летнего мужчины обнаружен 20 мая на берегу реки в Гулькевичском районе

20 мая телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео, на котором спасатели извлекают из воды тело человека.

Инцидент произошел на берегу реки Кочеты в поселке Красносельское Гулькевичского района. Личность погибшего установлена — это 59-летний местный житель, который днем ранее ушел на рыбалку. По предварительным данным, криминального следа в смерти рыбака нет.

Ранее на этой неделе скончался прославленный кубанский художник Сергей Воржев.

Гулькевичский район Рыболовство смерть

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