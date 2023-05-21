В Гулькевичском районе нашли мертвого рыбака

Инцидент произошел на берегу реки Кочеты в поселке Красносельское Гулькевичского района. Личность погибшего установлена — это 59-летний местный житель, который днем ранее ушел на рыбалку. По предварительным данным, криминального следа в смерти рыбака нет.

Ранее на этой неделе скончался прославленный кубанский художник Сергей Воржев.