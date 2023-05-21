В Гулькевичском районе нашли мертвого рыбака
Труп 59-летнего мужчины обнаружен 20 мая на берегу реки в Гулькевичском районе
20 мая телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео, на котором спасатели извлекают из воды тело человека.
Инцидент произошел на берегу реки Кочеты в поселке Красносельское Гулькевичского района. Личность погибшего установлена — это 59-летний местный житель, который днем ранее ушел на рыбалку. По предварительным данным, криминального следа в смерти рыбака нет.
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