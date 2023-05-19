В Краснодаре до конца лета отреставрируют ограду Дворца наказного атамана

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы карт Яндекса
    © Скриншот панорамы карт Яндекса

Фрагмент Дворца наказного атамана в Краснодаре хотят отремонтировать до конца лета. Сейчас это забор лицея

Жители Краснодара обратили внимание, что в городе начали разбирать кладку ограды Дворца наказного атамана. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что около объекта культурного наследия установили строительные леса и огородили территорию лентой.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что памятник архитектуры решили отреставрировать. Решение приняли по инициативе педагогов и родителей учащихся лицея № 48.

Разрешение на проведение работ выдало Управление государственной охраны объектов культурного наследия. Уточняется, что подрядчик разработает и восстановит демонтированную кирпичную кладку по историческим эскизам. В пресс-службе добавили, что завершить работы планируют до конца лета. 

В советское время Дворец наказного атамана назывался «Красным дворцом», в разное время в нем располагались Кубано-Черноморский Ревком, Горсовет, Дворец пионеров. В 1942 году советские подрывники взорвали Дворец с целью недопущения его эксплуатации оккупантами. В 1950-х годах на этом месте было построено здание лицея № 48.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали реставрировать «Дом жилой присяжного поверенного адвоката А.Ф. Рубинского» на улице Мира, 45. Завершить работы должны до 8 августа 2023 года.

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В Краснодаре до конца лета отреставрируют ограду Дворца наказного атамана

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