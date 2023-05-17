В Краснодаре на три дня перекроют несколько центральных улиц
Ограничение будет действовать 19-21 мая
В Краснодаре отметят 20-летие создания краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и 15-летие создания краевой государственной противопожарной службы.
Мероприятия запланированы на 19 мая, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. В этот день в городе автомобилистам запретят ездить по улице Пушкина — от Рашпилевской до Красной. Вечером 18 мая улицу Пушкина, а также часть улиц Суворова и Постовой освободят от припаркованного транспорта.
Затем 20 и 21 мая в городе для проведения крестного хода перекроют еще несколько участков:
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20 мая с 15:00 до 23:30 по ул. Гимназической — от ул. Красной до ул. Красноармейской. 19 мая с 23:00 участок освободят от припаркованных машин.
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21 мая с 11:00 и до окончания мероприятия по ул. Коммунаров — от ул. Мира до ул. им. Орджоникидзе, по ул. им. Орджоникидзе — от ул. Коммунаров до ул. Красной, по ул. Красной — от ул. им. Орджоникидзе до ул. Постовой. С 6.00 утра и до окончания мероприятия эти участки, а также территории, прилегающие к Войсковому собору святого благоверного князя Александра Невского, освободят от припаркованного транспорта.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре изменилась схема движения на двух перекрестках.