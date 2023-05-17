В Краснодаре на три дня перекроют несколько центральных улиц

В Краснодаре отметят 20-летие создания краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и 15-летие создания краевой государственной противопожарной службы.

Мероприятия запланированы на 19 мая, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. В этот день в городе автомобилистам запретят ездить по улице Пушкина — от Рашпилевской до Красной. Вечером 18 мая улицу Пушкина, а также часть улиц Суворова и Постовой освободят от припаркованного транспорта.

Затем 20 и 21 мая в городе для проведения крестного хода перекроют еще несколько участков: