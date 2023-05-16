В центре Краснодара отключили электричество. Причина — авария на подстанции «Южная»

В Краснодаре из-за отключения электричества встали трамваи и не работают светофоры

В Краснодаре 16 мая на улице Ставропольской встали трамваи. В центре города с девяти утра отключили электричество, не работают светофоры. По данным МЦУ, причиной стала авария на подстанции «Южная».

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Там добавили, что на место аварии выехала бригада «Россети Кубань». Идут восстановительные работы. Как сообщили в ЕДДС, отключены 66 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Ставропольская, Орджоникидзе, Постовая, Седина, Мира, Железнодорожная. В сети появились видео с сильным дымом в районе подстанции. По данным краевого управления МЧС, площадь пожара — около 100 кв.м.

В 10:20 в КТТУ сообщили, что движение транспорта в городе частично восстановлено.