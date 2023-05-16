В центре Краснодара отключили электричество. Причина — авария на подстанции «Южная»
В Краснодаре из-за отключения электричества встали трамваи и не работают светофоры
В Краснодаре 16 мая на улице Ставропольской встали трамваи. В центре города с девяти утра отключили электричество, не работают светофоры. По данным МЦУ, причиной стала авария на подстанции «Южная».
В Краснодаре 5 мая из-за ДТП встали трамваи:
Там добавили, что на место аварии выехала бригада «Россети Кубань». Идут восстановительные работы.
Как сообщили в ЕДДС, отключены 66 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Ставропольская, Орджоникидзе, Постовая, Седина, Мира, Железнодорожная.
В сети появились видео с сильным дымом в районе подстанции. По данным краевого управления МЧС, площадь пожара — около 100 кв.м.
В 10:20 в КТТУ сообщили, что движение транспорта в городе частично восстановлено.
В службе поддержки НЭСК некоторым абонентам сообщили, что электричество воостановят к 15:00.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 12 мая на Садовом мосту встали трамваи.