В центре Краснодара отключили электричество. Причина — авария на подстанции «Южная»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре из-за отключения электричества встали трамваи и не работают светофоры

В Краснодаре 16 мая на улице Ставропольской встали трамваи. В центре города с девяти утра отключили электричество, не работают светофоры. По данным МЦУ, причиной стала авария на подстанции «Южная».

В Краснодаре 5 мая из-за ДТП встали трамваи:

Там добавили, что на место аварии выехала бригада «Россети Кубань». Идут восстановительные работы.

Как сообщили в ЕДДС, отключены 66 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Ставропольская, Орджоникидзе, Постовая, Седина, Мира, Железнодорожная.

В сети появились видео с сильным дымом в районе подстанции. По данным краевого управления МЧС, площадь пожара — около 100 кв.м.

В 10:20 в КТТУ сообщили, что движение транспорта в городе частично восстановлено.

В службе поддержки НЭСК некоторым абонентам сообщили, что электричество воостановят к 15:00.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 12 мая на Садовом мосту встали трамваи.

Аварии Краснодар Происшествия Россети Кубань Трамвай Транспорт

Новости

В центре Краснодара отключили электричество. Причина — авария на подстанции «Южная»
В Краснодаре за два месяца снесли 650 объектов. Их признали незаконными
В Краснодаре произошло массовое ДТП
В Краснодаре откроется фотовыставка «Правда улиц»
В Краснодаре симфонический оркестр исполнит музыку из игры «Ведьмак»
В Краснодаре пройдёт выставка, посвящёнаня искусству и технологиям

Лента новостей

Реклама на сайте