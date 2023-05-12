В Краснодаре на Садовом мосту встали трамваи

На Садовом мосту по техническим причинам остановилось движение трамваев в сторону центра города

Утром 12 мая в Краснодаре остановились трамваи на Садовом мосту. Движение было парализовано в сторону улицы Северной.

В пресс-службе КТТУ сообщили, что трамваи встали из-за технической неисправности вагона 169 маршрута №21. Приостановливали движение трамвайных маршрутов № 3, 20, 21, 22.

Обновлено: в МЦУ Краснодара сообщили, что на место поломки выехала бригада технической помощи. Простой составил 1 час 22 минуты. Движение восстановлено.

Ранее Юга.ру писали, что 5 мая в Краснодаре остановилось движение трамваев из-за ДТП. Фура не пропустила трамвай и врезалась в него.