В Краснодаре на Садовом мосту встали трамваи

Краснодарский край

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  • © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру
    © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

На Садовом мосту по техническим причинам остановилось движение трамваев в сторону центра города

Утром 12 мая в Краснодаре остановились трамваи на Садовом мосту. Движение было парализовано в сторону улицы Северной.

В пресс-службе КТТУ сообщили, что трамваи встали из-за технической неисправности вагона 169 маршрута №21. Приостановливали движение трамвайных маршрутов № 3, 20, 21, 22.

Обновлено: в МЦУ Краснодара сообщили, что на место поломки выехала бригада технической помощи. Простой составил 1 час 22 минуты. Движение восстановлено. 

Ранее Юга.ру писали, что 5 мая в Краснодаре остановилось движение трамваев из-за ДТП. Фура не пропустила трамвай и врезалась в него.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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