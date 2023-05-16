В Краснодарском крае с начала года принудительно доставили в суды больше двух тысяч человек

Судебные приставы с начала 2023 года принудительно доставили в суды 2319 граждан. Год назад — 1753 жителя Кубани.

Привод осуществлялся в соответствии с постановлениями суда. 60 из них вынесено по гражданским делам, 2259 — по уголовным.



Не все доставленные граждане являлись фигурантами уголовных дел. Часть из них — свидетели, которые отказались добровольно прийти в суд.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае приставы арестовали более 250 автомобилей должников.