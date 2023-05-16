В Краснодарском крае с начала года принудительно доставили в суды больше двух тысяч человек

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский краевой суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эта цифра превышает показатель прошлого года почти на треть

Судебные приставы с начала 2023 года принудительно доставили в суды 2319 граждан. Год назад — 1753 жителя Кубани.

Читайте также:

Привод осуществлялся в соответствии с постановлениями суда. 60 из них вынесено по гражданским делам, 2259 — по уголовным.

Не все доставленные граждане являлись фигурантами уголовных дел. Часть из них — свидетели, которые отказались добровольно прийти в суд.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае приставы арестовали более 250 автомобилей должников.

Правосудие Суд Судебные приставы

Новости

В Россию из Греции экстрадируют мужчину. Пять лет назад он совершил убийство в Сочи
Купальный сезон в Сочи начнется в июне — синоптики
В Анапе отремонтировали детский лагерь «Юбилейный». Его откроют в июне
В Анапе археологи обнаружили предметы быта и ритуалов жителей античности
В Новороссийске осудили руководителей финансовой пирамиды. Они присвоили 226 млн рублей вкладчиков
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке. Жильцов эвакуировали

Лента новостей

Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
Сегодня, 11:45
Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
9 мест в разных районах города
В центре Краснодара отключили электричество
Сегодня, 10:26
В центре Краснодара отключили электричество
Причина — авария на подстанции «Южная»
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
Вчера, 17:37
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
В соцсетях появились видео с пляжей курортов

Реклама на сайте