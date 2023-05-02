Приставы вернули краснодарцам более 146 млн рублей долга по зарплате

Краснодарский край

Распечатать

  • SIN_9987 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_9987 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Более 146 млн рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Краснодаре

С февраля в управление службы судебных приставов по Краснодарскому краю поступило более 2,5 тыс. документов о взыскании заработной платы со строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП.

Читайте также:

Судебный пристав-исполнитель Николай Зеленецкий применил законодательные меры по исполнению требований документов. В процессе была найдена задолженность перед организацией. Пристав наложил арест на имущество компании, а также на несколько объектов недвижимости и автопарк из 30 транспортных средств.

Задолженность работникам строительной компании вернули за счет средств от контрагентов. Сумму полностью перечислили сотрудникам в течение двух месяцев.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае судебные приставы оштрафовали микрофинансовые организации за частые звонки и сообщения должникам.

Деньги Долги Задолженность по зарплате Краснодар Правосудие Суд Судебные приставы

Новости

Бастрыкин взял на контроль строительство Дворца спорта в Новороссийске
Рэпер PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем снялись футболисты
У жителя Краснодарского края конфисковали Porsche Cayenne за неуплату штрафов
Житель Краснодарского края путешествовал в ванне
Из-за шторма перенесён запуск скоростного катамарана между Новороссийском, Геленджиком и Сочи
Приставы вернули краснодарцам более 146 млн рублей долга по зарплате

Лента новостей

Чем заняться в майские праздники в Краснодаре
30 апреля, 11:30
Чем заняться в майские праздники в Краснодаре
Афиша культурных событий на Юга.ру
Лапа помощи
Сегодня, 12:17
Лапа помощи
Как ветеринар в Краснодаре начала формировать базу доноров крови для собак
Полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших организаторах праздников
Сегодня, 08:55
Полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших организаторах праздников

Реклама на сайте