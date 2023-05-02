Приставы вернули краснодарцам более 146 млн рублей долга по зарплате

Более 146 млн рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Краснодаре

С февраля в управление службы судебных приставов по Краснодарскому краю поступило более 2,5 тыс. документов о взыскании заработной платы со строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП.

Судебный пристав-исполнитель Николай Зеленецкий применил законодательные меры по исполнению требований документов. В процессе была найдена задолженность перед организацией. Пристав наложил арест на имущество компании, а также на несколько объектов недвижимости и автопарк из 30 транспортных средств.

Задолженность работникам строительной компании вернули за счет средств от контрагентов. Сумму полностью перечислили сотрудникам в течение двух месяцев.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае судебные приставы оштрафовали микрофинансовые организации за частые звонки и сообщения должникам.