В Краснодарском крае приставы арестовали более 250 автомобилей должников

Краснодарский край

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  • Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Приставы совместно с ГИБДД взыскали с должников более 18 млн рублей

В Краснодарском крае пять мобильных групп судебных приставов составили 254 акта описи и ареста имущества. Об этом сообщила пресс-служба ФССП края.

В Краснодарском крае 12 машин конфисковали в пользу государства:

Приставы взыскали 18 млн 615 тыс. руб. Из них 1 млн 689 тыс. руб. — с помощью системы «Дорожный пристав». Многие должники оплатили задолженность онлайн. Остальные жители получили квитанции с требованием погашения суммы в течение 10 дней.

Арест снимается с автомобиля после поступления средств на счет подразделения службы. В случае неуплаты, изъятые машины направят на реализацию в счет погашения задолженности.

Средства пойдут на оплату:

  • алиментов,
  • штрафов за нарушение правил дорожного движения,
  • транспортного налога и др. 

Как сообщали ранее Юга.ру, у жителя Краснодарского края конфисковали Porsche Cayenne за неуплату штрафов.

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В Краснодарском крае приставы арестовали более 250 автомобилей должников
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