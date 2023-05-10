В Краснодарском крае приставы арестовали более 250 автомобилей должников

Приставы совместно с ГИБДД взыскали с должников более 18 млн рублей

В Краснодарском крае пять мобильных групп судебных приставов составили 254 акта описи и ареста имущества. Об этом сообщила пресс-служба ФССП края.

Приставы взыскали 18 млн 615 тыс. руб. Из них 1 млн 689 тыс. руб. — с помощью системы «Дорожный пристав». Многие должники оплатили задолженность онлайн. Остальные жители получили квитанции с требованием погашения суммы в течение 10 дней.



Арест снимается с автомобиля после поступления средств на счет подразделения службы. В случае неуплаты, изъятые машины направят на реализацию в счет погашения задолженности.

Средства пойдут на оплату:

алиментов,

штрафов за нарушение правил дорожного движения,

транспортного налога и др.

Как сообщали ранее Юга.ру, у жителя Краснодарского края конфисковали Porsche Cayenne за неуплату штрафов.