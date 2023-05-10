В Краснодарском крае приставы арестовали более 250 автомобилей должников
Приставы совместно с ГИБДД взыскали с должников более 18 млн рублей
В Краснодарском крае пять мобильных групп судебных приставов составили 254 акта описи и ареста имущества. Об этом сообщила пресс-служба ФССП края.
В Краснодарском крае 12 машин конфисковали в пользу государства:
Приставы взыскали 18 млн 615 тыс. руб. Из них 1 млн 689 тыс. руб. — с помощью системы «Дорожный пристав». Многие должники оплатили задолженность онлайн. Остальные жители получили квитанции с требованием погашения суммы в течение 10 дней.
Арест снимается с автомобиля после поступления средств на счет подразделения службы. В случае неуплаты, изъятые машины направят на реализацию в счет погашения задолженности.
Средства пойдут на оплату:
- алиментов,
- штрафов за нарушение правил дорожного движения,
- транспортного налога и др.
Как сообщали ранее Юга.ру, у жителя Краснодарского края конфисковали Porsche Cayenne за неуплату штрафов.