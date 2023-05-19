В Краснодаре пройдёт дискуссионный клуб, посвящённый Шекспиру и его трагедии «Макбет»
В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина 22 мая пройдёт дискуссионный клуб «Макбет»: судьба или выбор?»
Встреча посвящена 460-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Кандидат филологических наук Юлия Кучерявых и театральный критик София Малахова погрузят слушателей в пугающую атмосферу знаменитой кровавой пьесы. Спикеры расскажут, почему произведение считается проклятым, а ставить его на сцене — плохой приметой.
«Будем рассуждать и спорить, выяснять и анализировать. Ещё у слушателей будет возможность увидеть уникальные издания Шекспира на языке оригинала», — приглашают организаторы.
Начало в 16:00. Библиотека имени Пушкина находится по адресу улица Красная, 8. Вход свободный.
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