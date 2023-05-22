В Краснодаре пройдёт лекция, посвящённая искусству передвижников

Вместе с Анастасией Пономарёвой слушатели разберутся в устройстве Товарищества, его этических и эстетических принципах, поспорят о (не)правоте Дягилева. Также слушатели смогут увидеть работы художников.

Передвижниками считались такие именитые мастера, как Репин, Суриков, Саврасов, Шишкин, Васнецов, Куинджи, Левитан, Серов, Крамской и другие. Для картин этого движения характерны обострённый психологизм, социальная направленность, реализм, граничащий с натурализмом, трагический взгляд на действительность.

На лекции спикер будет рассказывать о произведениях, которые являются частью постоянной выставки музея имени Коваленко. Желающие могут заранее посетить экспозицию, чтобы накопить вопросы о передвижниках, или посетить после встречи, чтобы взглянуть на картины с другого ракурса.

Стоимость лекции 350-500 рублей. Купить билеты можно здесь. Книжный магазин «Чарли» находится по адресу улица Красная, 69.