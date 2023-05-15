Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по уровню социально-экономического развития

Краснодарский край

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

По итогам 2022 года Кубань расположилась на восьмой строчке

Эксперты «РИА Новости» подготовили рейтинг субъектов РФ по уровню социально-экономического развития за 2022 год. Исследование проводили на основе ключевых показателей регионального развития — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы.

Краснодарский край занял в рейтинге восьмую позицию. На этой строчке регион находится второй год подряд. Но по сравнению с 2021 годом вырос интегральный рейтинг — с 67,102 до 67, 148.

Соседние Ростовская область, Ставропольский край и Адыгея заняли 17, 28 и 71 места соответственно. Лидируют в рейтинге Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. 

Эксперты отметили, что по сравнению с 2021 годом состав первой десятки не изменился. Это позволяет утверждать, что регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Суммарно эти субъекты обеспечивают 53% ВРП России.

Ранее Юга.ру писали, что по подсчетам экспертов, через 15 лет средняя зарплата в Краснодарском крае составит 100 тыс. рублей. Адыгея может преодолеть эту отметку быстрее.

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