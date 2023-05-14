В Краснодарском крае полиция проверит игру детей на военном памятнике
В Кущевском районе полиция начала проверку детских игр на памятнике Великой Отечественной войне
Вечером 13 мая телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал видео, в котором очевидец заснял, как дети играли в мяч на памятнике героям Великой Отечественной войны. Матери попытались прогнать оскорбленного патриота, вступившись за своих детей.
Одна из матерей искренне не поняла, чем дети огорчили местного жителя.
«Это памятник! Мячом долбают в памятник! Я уже полчаса наблюдаю, как они это делают. Велосипеды припаркованы на памятнике. Вы чего, люди? Обязательно это выложу. Мне бабки не нужны, я российский человек!» — возмущался гражданин.
Одна из мам бросилась на снимающего человека, пытаясь выбить телефон из рук и прогнать его от мемориала.
Позже вечером телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю опубликовал то же видео и сообщил, что «по факту выявленной публикации в ОМВД России по Кущевскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего».
Обновление 18:40. Телеграм-канал «Кубань 24» заявил, что новость оказалась фейком, так как видео снято в 2014 году в Московской области. Авторы поста обратились к аудитории с «дружеским советом»: «если увидите эту информацию в других источниках — подумайте о том, кого читаете. Возможно, это не первый и не последний фейк».
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