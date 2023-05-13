В Краснодаре предъявили обвинение фигурантам по делу об убийстве аниматоров

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что следователи предъявили обвинение троим мужчинам по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Им вменяют п. п.«а»,«ж»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30, 31 и 45 лет находились на участке дороги между станицами Каневская и Березанская. На этом же участке остановились 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко из-за повреждения колеса автомобиля.

На улице было темно и безлюдно, обвиняемые решили воспользоваться этим, распределили роли и напали на аниматоров. Потерпевших связали и забрали их банковские карты. Со счетов похитили более 187 тыс. рублей.

Через несколько часов 31-летний обвиняемый отвез Кирилла Чубко на участок вблизи автодороги «хутор Памяти Ленина — станица Ирклиевская». Там он несколько раз ударил аниматора ножом в область туловища и шеи. Мужчина скончался на месте. Его тело скрыли в лесном массиве, а автомобиль сожгли в лесополосе на территории Брюховецкого района.