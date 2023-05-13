В Краснодаре предъявили обвинение фигурантам по делу об убийстве аниматоров
Обвиняемые находятся под стражей
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что следователи предъявили обвинение троим мужчинам по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Им вменяют п. п.«а»,«ж»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30, 31 и 45 лет находились на участке дороги между станицами Каневская и Березанская. На этом же участке остановились 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко из-за повреждения колеса автомобиля.
На улице было темно и безлюдно, обвиняемые решили воспользоваться этим, распределили роли и напали на аниматоров. Потерпевших связали и забрали их банковские карты. Со счетов похитили более 187 тыс. рублей.
Через несколько часов 31-летний обвиняемый отвез Кирилла Чубко на участок вблизи автодороги «хутор Памяти Ленина — станица Ирклиевская». Там он несколько раз ударил аниматора ножом в область туловища и шеи. Мужчина скончался на месте. Его тело скрыли в лесном массиве, а автомобиль сожгли в лесополосе на территории Брюховецкого района.
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Утром 29 апреля 45-летний фигурант отвез Татьяну Мостыко на участок между хутором Коржи и станицей Крыловской. Там он убил её, причинив множественные ранения шеи. Тело девушки так же скрыли в лесном массиве.
После этого обвиняемые скрылись. Позже их задержали на территории Краснодара, Апшеронского и Тихорецкого районов. Сейчас они находятся под стражей.
Как писали Юга.ру, обвиняемыми являются ранее судимые Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. В 2016 году Кеворкьяна признали виновным в создании банды и её руководстве, вовлечении в совершение особо тяжких преступлений несовершеннолетней, незаконном обороте оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и вымогательстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.