Полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших организаторах праздников

В Брюховецком районе 1 мая обнаружили автомобиль, на котором передвигались пропавшие Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Машина «со следами термического воздействия», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Также по данным РИА «Новости», следователи задержали одного из подозреваемых по делу. Как пишет телеграм-канал Kub Mash, мужчина не идет на контакт со следствием и не отвечает, где находятся пропавшие. В убийстве он также не признался.

Напомним, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали вечером 28 апреля. Они ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск на автомобиле «Хёндэ» с номером «У 002 УМ 93 регион». Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести.

Вот, что о них известно:

Кирилл Сергеевич Чубко, 21.12.1985 года рождения. Приметы: рост 170 см., худой, глаза карие, волосы рыжие, стрижка короткая. Был одет: Серая кофта с капюшоном, серый свитер, тёмно-серые джинсы, серые кроссовки.

Татьяна Юрьевна Мостыко, 02.09.2003 года рождения. Приметы: рост 160 см., худая, волосы русые, глаза серо-голубые. Была одета: неизвестно.

В СК возбудили уголовное дело по п. п.«а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц из корыстных побуждений сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).