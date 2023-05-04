В Краснодарском крае суд заключил под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко
Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве аниматоров в Краснодарском крае
4 мая Выселковский районный суд избрал меру пресечения двоим подозреваемым в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд заключил под стражу Арама Татосяна на срок 1 месяц 28 суток. Он пробудет в СИЗО до 30 июня 2023 года включительно.
Аналогичная меры пресечения была применена и ко второму подозреваемому. Анатолий Двойников также отправлен в СИЗО на 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно.
Напонмним, накануне суд не смог избрать меру пресечения ещё одному подозреваемому ранее судимому Демьяну Кеворкьяну. Он пожаловался на то, что правоохранителями были нарушены его «человеческие права». Рассказал о длительном допросе и не признал свою вину.
Обновлено 4 мая в 18:52. Позже в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили об избрании меры пресечения для третьего фигуранта.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести.
1 мая следователи обнаружили в Брюховецком районе сожженный автомобиль Кирилла Чубко. Позже правоохранители нашли тело мужчины и задержали троих подозреваемых в убийстве. Вечером 3 мая смерть пропавшей Татьяны Мостыко подтвердили в поисковом отряде LizaAlert.