В Краснодарском крае суд заключил под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко

Суд заключил под стражу Арама Татосяна на срок 1 месяц 28 суток. Он пробудет в СИЗО до 30 июня 2023 года включительно.

4 мая Выселковский районный суд избрал меру пресечения двоим подозреваемым в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Аналогичная меры пресечения была применена и ко второму подозреваемому. Анатолий Двойников также отправлен в СИЗО на 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно.

Напонмним, накануне суд не смог избрать меру пресечения ещё одному подозреваемому ранее судимому Демьяну Кеворкьяну. Он пожаловался на то, что правоохранителями были нарушены его «человеческие права». Рассказал о длительном допросе и не признал свою вину.

Обновлено 4 мая в 18:52. Позже в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили об избрании меры пресечения для третьего фигуранта.