В Краснодарском крае в выходные снова похолодает и пройдут дожди

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 13-14 мая

В краснодарском центре гидрометеорологии рассказали, что территория Кубани ближайшие несколько дней будет находиться под влиянием циклонов. Северные воздушные массы принесут похолодание и осадки. Температура будет на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

В Краснодаре на выходных пройдут дожди. Температура воздуха упадет до 18-19 °С. Ветер северо-восточный до 5 м/с.

По краю 13-14 мая будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами в предгорных районах ожидается ливень. Температура воздуха днем составит 17-22 °С, в юго-восточных районах местами 10-15 °С. Ветер 5-10 м/с, в некоторых районах 12-14 м/с.

На Черноморском побережье существенных осадков не ожидается. Дождь пройдет только в Туапсинском районе. Воздух днем прогреется до 16-21 °С.

Ранее синоптики прогнозировали потепление в Краснодарском крае. Юга.ру писали, что фронтальные разделы начали ослабевать на территории региона и температура будет повышаться.