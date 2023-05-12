В амфитеатре парка «Краснодар» в субботу пройдет мультмарафон

Краснодарский край

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  • Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В парке «Краснодар» 13 мая покажут мультсериал об отношениях внутри семьи

В амфитеатре парка «Краснодар» 16 мая стартует мультмарафон «Просто о важном. Про Миру и Гошу», направленный на эмоциональное развитие ребенка. Он создан при поддержке группы практикующих психологов.

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Автором проекта «Детям о важном» является Наталья Ремиш. Она взяла за основу сценария свои детские дневники. Наталья записывала свои чувства по отношению к семье и друзьям, чтобы в будущем посмотреть на жизнь ребенка глазами взрослого.

Показ начнется в 9:00. Вход свободный.

Ранее Юга.ру рассказывали, что можно посмотреть в Краснодаре с 11 мая.

Афиша Дети Кино Краснодар парк «Краснодар» Психология Сергей Галицкий

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