В амфитеатре парка «Краснодар» в субботу пройдет мультмарафон

В амфитеатре парка «Краснодар» 16 мая стартует мультмарафон «Просто о важном. Про Миру и Гошу», направленный на эмоциональное развитие ребенка. Он создан при поддержке группы практикующих психологов.

Автором проекта «Детям о важном» является Наталья Ремиш. Она взяла за основу сценария свои детские дневники. Наталья записывала свои чувства по отношению к семье и друзьям, чтобы в будущем посмотреть на жизнь ребенка глазами взрослого.

Показ начнется в 9:00. Вход свободный.



Ранее Юга.ру рассказывали, что можно посмотреть в Краснодаре с 11 мая.