Показываем цветущий Японский сад в парке «Краснодар»

В парке «Краснодар» зацвели растения в Японском саду. Необычные цветы создают яркие пейзажи даже в дождливые дни.

Сад с топиариями, в который можно попасть из кофейни Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сад с топиариями, в который можно попасть из кофейни Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В новой локации можно встретить азалии, рододендроны и пушистую калину Бульденеж.

В соцсетях пишут, что попасть в Японский сад стало проще. Утром 11 мая у инфоматов не было привычной очереди.

Сообщается, что теперь получить QR-коды можно только на два часа вперед. Официальной информации об изменениях правил входа от администрации парка не было.