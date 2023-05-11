Показываем цветущий Японский сад в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Юга.ру собрали яркие фото самой популярной локации в городе

В парке «Краснодар» зацвели растения в Японском саду. Необычные цветы создают яркие пейзажи даже в дождливые дни.

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Сад с топиариями, в который можно попасть из кофейни Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Сад с топиариями, в который можно попасть из кофейни Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В новой локации можно встретить азалии, рододендроны и пушистую калину Бульденеж. 

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В соцсетях пишут, что попасть в Японский сад стало проще. Утром 11 мая у инфоматов не было привычной очереди. 

Сообщается, что теперь получить QR-коды можно только на два часа вперед. Официальной информации об изменениях правил входа от администрации парка не было.

Ранее Юга.ру рассказывали, что цветет в парке «Краснодар». Посмотреть подборку можно здесь

Краснодар парк «Краснодар» цветы

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Показываем цветущий Японский сад в парке «Краснодар»
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