Показываем цветущий Японский сад в парке «Краснодар»
Юга.ру собрали яркие фото самой популярной локации в городе
В парке «Краснодар» зацвели растения в Японском саду. Необычные цветы создают яркие пейзажи даже в дождливые дни.
В новой локации можно встретить азалии, рододендроны и пушистую калину Бульденеж.
В соцсетях пишут, что попасть в Японский сад стало проще. Утром 11 мая у инфоматов не было привычной очереди.
Сообщается, что теперь получить QR-коды можно только на два часа вперед. Официальной информации об изменениях правил входа от администрации парка не было.
Ранее Юга.ру рассказывали, что цветет в парке «Краснодар». Посмотреть подборку можно здесь.
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