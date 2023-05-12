В Краснодаре изменится схема движения на двух перекрестках
Изменения вступят в силу с 13 мая
В Краснодаре для снижения риска ДТП реорганизуют движение на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы, а также на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской.
С 13 мая на улице Восточно-Кругликовской нельзя будет поворачивать налево на пересечении с улицей 40-летия Победы при движении со стороны Черкасской.
В мэрии сказали, что приняли такое решение для увеличения пропускной способности перекрестка и минимизации ДТП.
Также с субботы изменят схему движения на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. Двигаясь по кольцу, водители должны будут уступить дорогу автомобилистам, которые выезжают с Кореновской.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре реорганизовали движение на восьми участках. Изменения вступили в силу 7 мая.