В Краснодаре изменится схема движения на двух перекрестках

В Краснодаре для снижения риска ДТП реорганизуют движение на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы, а также на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской.

С 13 мая на улице Восточно-Кругликовской нельзя будет поворачивать налево на пересечении с улицей 40-летия Победы при движении со стороны Черкасской.

В мэрии сказали, что приняли такое решение для увеличения пропускной способности перекрестка и минимизации ДТП.