В Краснодаре изменится схема движения на двух перекрестках

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Изменения вступят в силу с 13 мая

В Краснодаре для снижения риска ДТП реорганизуют движение на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы, а также на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской.  

С 13 мая на улице Восточно-Кругликовской нельзя будет поворачивать налево на пересечении с улицей 40-летия Победы при движении со стороны Черкасской. 

В мэрии сказали, что приняли такое решение для увеличения пропускной способности перекрестка и минимизации ДТП.

Также с субботы изменят схему движения на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. Двигаясь по кольцу, водители должны будут уступить дорогу автомобилистам, которые выезжают с Кореновской.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре реорганизовали движение на восьми участках. Изменения вступили в силу 7 мая.

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