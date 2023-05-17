В Краснодаре пройдут гастроли Луганского драматического театра имени Луспекаева

24 мая публике представят музыкальную постановку «Ханума» по одноимённой пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели, написанной в 1882 году. Действие происходит в конце 19 века в торговом армянском квартале Тифлиса.

Только Хануме под силу сосватать немолодую, некрасивую и не очень богатую невесту. Когда в дело вмешивается чересчур прыткая конкурентка, разворачивается настоящая шахматная комбинация.

25 мая кубанскую столицу посетит «Ревизор». История, случившаяся в некоем городе N, повторится и произойдет в какое-то время и с кем-то. Режиссёр Сергей Васин в собственной интерпретации покажет, как где-то рядом живут личности, обладающие чертами Земляники, Ляпкина-Тяпкина, Добчинского и Бобчинского.

Спектакли покажут на сцене Краснодарского театра драмы. Начало в 18:30. Билеты в продаже.