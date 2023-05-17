В Краснодаре пройдут гастроли Луганского драматического театра имени Луспекаева

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

Краснодар в рамках проекта «Большие гастроли» посетит Луганский академический драматический театр имени Луспекаева

24 мая публике представят музыкальную постановку «Ханума» по одноимённой пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели, написанной в 1882 году. Действие происходит в конце 19 века в торговом армянском квартале Тифлиса.

Только Хануме под силу сосватать немолодую, некрасивую и не очень богатую невесту. Когда в дело вмешивается чересчур прыткая конкурентка, разворачивается настоящая шахматная комбинация.

25 мая кубанскую столицу посетит «Ревизор». История, случившаяся в некоем городе N, повторится и произойдет в какое-то время и с кем-то. Режиссёр Сергей Васин в собственной интерпретации покажет, как где-то рядом живут личности, обладающие чертами Земляники, Ляпкина-Тяпкина, Добчинского и Бобчинского.

Спектакли покажут на сцене Краснодарского театра драмы. Начало в 18:30. Билеты в продаже.

Афиша Искусство Краснодар Театры

Новости

В Краснодаре пройдут гастроли Луганского драматического театра имени Луспекаева
Краснодарскую молодёжь приглашают на арт-фестиваль «Таврида» в Крыму
В Краснодарском крае появится природный комплекс «Таманский». Его площадь составит более 347 га
Росимущество передало четыре участка для строительства курорта «Лагонаки»
Прокуратура Сочи проверит законность включения в генплан дорог через заповедники. Против строительства выступают экологи
На Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки»

Лента новостей

Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
Вчера, 11:45
Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
9 мест в разных районах города
В Краснодаре пройдёт экскурсия «Она развалилась»
Сегодня, 07:57
В Краснодаре пройдёт экскурсия «Она развалилась»
Участникам покажут заброшенные и разрушающиеся памятники городской архитектуры
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
15 мая, 17:37
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
В соцсетях появились видео с пляжей курортов

Реклама на сайте