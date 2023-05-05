В Краснодаре открылась выставка «Идея. Творчество. Дизайн»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Идея. Творчество. Дизайн» по итогам одноимённого международного конкурса

Экспозиция демонстрирует развитие современного дизайна, архитектуры и художественного творчества. В конкурсе участвовали авторы из России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Армении.

Представлено около 50 произведений: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Живописные полотна отличает яркая цветовая гамма и неожиданные ракурсы. Графика отражает понятную большинству академическую школу. Среди направлений декоративно-прикладного искусства посетители смогут оценить батик, интерьерное панно, интерьерные картины, выполненные в смешанных техниках.

Выставка работает до 14 мая по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 70 рублей.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале доступна экспозиция живописи и графики «9 мая — День Победы». Представлены работы, демонстрирующие не только батальные сцены, но и эпизоды из жизни в тылу. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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В Краснодаре открылась выставка «Идея. Творчество. Дизайн»
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