В Краснодаре открылась выставка «Идея. Творчество. Дизайн»
В Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Идея. Творчество. Дизайн» по итогам одноимённого международного конкурса
Экспозиция демонстрирует развитие современного дизайна, архитектуры и художественного творчества. В конкурсе участвовали авторы из России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Армении.
Представлено около 50 произведений: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Живописные полотна отличает яркая цветовая гамма и неожиданные ракурсы. Графика отражает понятную большинству академическую школу. Среди направлений декоративно-прикладного искусства посетители смогут оценить батик, интерьерное панно, интерьерные картины, выполненные в смешанных техниках.
Выставка работает до 14 мая по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 70 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале доступна экспозиция живописи и графики «9 мая — День Победы». Представлены работы, демонстрирующие не только батальные сцены, но и эпизоды из жизни в тылу.