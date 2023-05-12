В Краснодаре пройдут лекции о славянской мифологии и отношениях с матерью

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре на выходных пройдёт серия образовательных лекций

13 мая в 16:00 начнётся встреча «Как отношения с матерью влияют на выбор партнёра?» Участников ждёт расширенная двухчасовая лекция с психотерапевтическими практиками. Программа: как в психике кодируется образ матери; виды матерей (холодная, нарциссическая, токсичная, чрезмерная); концепция мира как проекция доброй и злой мамы; какие проблемы возникают в жизни в связи с материнской фигурой; какого партнера мы привлекаем в зависимости от типа матери.

14 мая в 17:00 пройдёт лекция «Малые жанры фольклора». План лекции: потешки и пестушки; пословицы и поговорки; считалки и загадки; колыбельные песни и кот Баюн.

Стоимость участия 500-1000 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14 мая пройдёт лекция «Города будущего. Что случится с планетой через 100 и более лет».