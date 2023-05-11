В Краснодаре пройдёт лекция, посвящённая городам будущего

Краснодарский край

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  • © Фото standret с сайта freepik.com
    © Фото standret с сайта freepik.com

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14 мая пройдет лекция «Города будущего. Что случится с планетой через 100 и более лет»

Перед слушателями выступит Егор Савченко, ученик девятого класса и вундеркинд. Он расскажет о Древнем Риме и архитектуре советской эпохи, покажет современные города, снятые из космоса, и познакомит с новейшими задумками. Также с гостями Савченко обсудит новое дыхание ядерной энергетики, проект ITER и водородный двигатель.

Начало лекции в 12:00. Оплата — донаты. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5/33. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре пройдёт кинолекторий, посвящённый книге и фильму «На Западном фронте без перемен».

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В Краснодаре пройдёт лекция, посвящённая городам будущего

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