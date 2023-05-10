СберНПФ выяснил, что краснодарцы знают о своей будущей пенсии

Краснодарский край

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  • Улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большинство жителей Краснодара после выхода на пенсию в первую очередь надеются на выплаты от государства, выяснил СберНПФ

В том, как формируется пенсия от государства, уверенно разобрались только 8% опрошенных. При этом самостоятельно долгосрочные сбережения делает каждый пятый.

После выхода на заслуженный отдых 69% краснодарцев в основном собираются жить на пенсию от государства. При этом 13% опрошенных рассчитывают на помощь детей, 13% — на свой бизнес, 8% — на доходы от сдачи в аренду недвижимости, 7% — на собственные пенсионные сбережения (можно было дать несколько вариантов ответа).

На вопрос «Знаете ли вы о том, как формируется пенсия от государства» уверенно положительно ответили только 8% респондентов из Краснодара. Каждый четвёртый (23%) сказал, что что-то слышал или читал, но не сформировал чёткого понимания. Ещё 15% опрошенных пытались разобраться, но это оказалось слишком сложно.

Как показал опрос СберНПФ, 19% краснодарцев делают долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию. При этом многие стремятся расширить знания в финансовой сфере. Из тех, кто хотел бы поднять уровень грамотности в вопросах пенсий, 56% таким образом хотят обезопасить накопления, 41,6% — избежать мошенничества, 16,3% — эффективно инвестировать пенсионные сбережения, а 14,6% — диверсифицировать накопления (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

«Дети зовут его дедушкой»:

«Тема пенсий касается каждого краснодарца, но люди зачастую не знают, как рассчитать её, что такое пенсионные баллы, от чего зависит фиксированная выплата и т.д. Узнать всё о своей пенсии поможет сервис «Пенсионная витрина» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Он позволяет быстро рассчитать размер своей будущей пенсии на текущую дату, подключить индивидуальный пенсионный план и начать формировать дополнительные пенсионные накопления», — рассказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Исследование проводили в апреле 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опросили не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

Как писали Юга.ру, почти половина краснодарцев считает дискриминацией выход на пенсию позднее женщин.

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