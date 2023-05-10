В Краснодаре в парке «Родные Просторы» прошел праздник в честь 78-ой годовщины Победы

Накануне Дня Победы федеральный девелопер ГК ТОЧНО организовал для горожан концерт в парке «Родные Просторы»

Жители и гости микрорайона в поселке Знаменский вместе с ведущим вспоминали воинов-героев, пели всеми любимые песни военных лет, смотрели выступления детских танцевальных коллективов, читали стихи поэтов-фронтовиков.

На празднике присутствовал почетный гость — ветеран Великой Отечественной войны Айказ Аракелович Овсепян. В этом году ему исполнится 100 лет. Во время войны он прошагал пол-Европы, сражался в Украине, Румынии, Венгрии, а долгожданную победу встретил в Австрии. Среди наград ветерана — медали «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1944 годов», «За взятие Будапешта».

Ветеран Великой Отечественной войны Айказ Аракелович Овсепян © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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Всех присутствующих поздравил первый заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Станислав Николенко: «Праздник великой Победы — одна из самых ярких, величественных и торжественных дат, которая всегда будет олицетворять мужество и героизм наших отцов и дедов. В России нет ни одной семьи, которую бы так или иначе не коснулась война. Сегодня внуки и правнуки победителей продолжают дело своих дедов и прадедов. В день нашей общей победы хочу от всей души пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!».

Кроме парка «Родные Просторы», праздничные концерты в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли во всех жилых комплексах ГК ТОЧНО.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО