Салют и лазерное шоу. Собрали самое яркое с празднования Дня Победы в Краснодарском крае
Показываем, что происходило в городах Кубани вечером 9 мая
Празднование Дня Победы в некоторых городах края пошло не по плану из-за дождя. В Краснодаре пришлось отменить все уличные мероприятия. Также в краевой столице не было салюта, но в некоторых районах горожане могли увидеть лазерное шоу.
Масштабное празднование прошло в Новороссийске. Днем в городе был парад, а вечером красивый фейерверк.
Красивые салюты были в Сочи и Анапе. По словам сочинцев, фейерверк запускали около шести минут.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае и по всей России отменили шествие «Бессмертного полка». Такое решение приняли в целях безопасности.
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