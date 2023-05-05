Аналитики выяснили, сколько будет стоить отдых в середине мая в Сочи и Анапе

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили статистику и выяснили, сколько будет стоить отдых в середине мая в Сочи и Анапе

Недельный отдых в Анапе в отеле с питанием «всё включено» на двоих будет стоить от 30 тыс. 800 рублей. Поезд из Москвы обойдётся еще в 40 тыс. руб. (купе). Самолет до Сочи плюс наземный трансфер в Анапу выйдет в ту же сумму. Такие цифры приводит АТОР.

Туры на семь дней на двоих в центральный Сочи (только проживание в отеле с трёхразовым питанием) начинаются от 36 тыс. 576 рублей. Отдых в горном кластере стоит дешевле — неделя в апартаментах обойдётся от 18 тыс. рублей. Билеты на рейсы Москва — Сочи туда-обратно на 13 мая стоят от 23 тыс. рублей на двоих.

На черноморском побережье России в мае ожидается тёплая погода с периодическими кратковременными дождями. В Сочи будет 19-22 °С, в Анапе более солнечно — до 26 °С. Температура воды в Сочи сейчас 14 °С, к концу мая может прогреться до 21 °С, в Анапе — 12 и 19 °С соответственно.

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