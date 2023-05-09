В Тамани эвакуировали 57 человек из-за падения неизвестного предмета — Shot

По данным СМИ, после крушения неопознанного аппарата в станице Темрюкского района жителей эвакуировали в ДК

В телеграм-канале Shot 9 мая появилось сообщение об эвакуации 57 жителей станицы Тамань, среди которых 12 детей. По данным СМИ, людей разместили в местном ДК в целях безопасности после падения неизвестного предмета на территории станицы. Также канал сообщает, что «хвост упавшего боеприпаса вошёл на два метра в землю»:

«В течение дня снаряд аккуратно извлекут из земли и увезут для ликвидации», — сообщает Shot.