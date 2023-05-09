В Тамани эвакуировали 57 человек из-за падения неизвестного предмета — Shot

Краснодарский край

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  • © скриншот телеграм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/3440
    © скриншот телеграм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/3440

По данным СМИ, после крушения неопознанного аппарата в станице Темрюкского района жителей эвакуировали в ДК

В телеграм-канале Shot 9 мая появилось сообщение об эвакуации 57 жителей станицы Тамань, среди которых 12 детей. По данным СМИ, людей разместили в местном ДК в целях безопасности после падения неизвестного предмета на территории станицы. Также канал сообщает, что «хвост упавшего боеприпаса вошёл на два метра в землю»:

«В течение дня снаряд аккуратно извлекут из земли и увезут для ликвидации», сообщает Shot.

В оперштабе Краснодарского края 8 мая сообщили, что в станице Тамань примерно в 16.30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет.

«Территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений нет», — сообщили в оперштабе.

Напомним, на Ильском НПЗ за два дня произошло два пожара. О точных причинах официальных сообщений не было, с версиями можно ознакомиться здесь.

СВО Тамань Темрюкский район

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