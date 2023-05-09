В Сочи дерево упало на общественный туалет
В соцсетях 9 мая появились снимки, на которых крупное дерево разрушило общественный туалет
По данным паблика «ЧП Сочи», на Цветном бульваре дерево рухнуло на общественный туалет, который был сдан в эксплуатацию осенью прошлого года. В комментариях люди пишут о том, что туалет не работал. Авторы публикации уточнили, что пострадавших нет.
Напомним, Юга.ру писали, что 30 марта в Сочи падали деревья из-за непогоды.
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