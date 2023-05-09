В Сочи дерево упало на общественный туалет

По данным паблика «ЧП Сочи», на Цветном бульваре дерево рухнуло на общественный туалет, который был сдан в эксплуатацию осенью прошлого года. В комментариях люди пишут о том, что туалет не работал. Авторы публикации уточнили, что пострадавших нет.