В Сочи дерево упало на общественный туалет

Краснодарский край

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  • © скриншот телеграм-канала ЧП Сочи https://t.me/chp_sochi/15801
    © скриншот телеграм-канала ЧП Сочи https://t.me/chp_sochi/15801

В соцсетях 9 мая появились снимки, на которых крупное дерево разрушило общественный туалет

По данным паблика «ЧП Сочи», на Цветном бульваре дерево рухнуло на общественный туалет, который был сдан в эксплуатацию осенью прошлого года. В комментариях люди пишут о том, что туалет не работал. Авторы публикации уточнили, что пострадавших нет.

Напомним, Юга.ру писали, что 30 марта в Сочи падали деревья из-за непогоды.

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