Сильный ветер в Сочи повалил деревья

Порывистый ветер в Сочи повалил деревья. В соцсетях сообщили, что в микрорайоне Светлана огромное хвойное упало на автомобиль. Никто не пострадал.

Еще одно дерево упало на тротуар на улице Макаренко. Обходить участок придется по проезжей части.

В том же районе порывы ветра повалили еще одно хвойное.

По данным синоптиков, 30 марта порывы ветра в Сочи будут достигать 15-17 м/с. Ситуацию в городе контролирует оперштаб, все службы работают в усиленном режиме. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 1 апреля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали похолодание и ветер до 20 м/с. В Анапе 29 марта выпал снег.