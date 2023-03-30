Сильный ветер в Сочи повалил деревья

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики обещают усиление ветра во второй половине дня

Порывистый ветер в Сочи повалил деревья. В соцсетях сообщили, что в микрорайоне Светлана огромное хвойное упало на автомобиль. Никто не пострадал. 

Еще одно дерево упало на тротуар на улице Макаренко. Обходить участок придется по проезжей части.

В том же районе порывы ветра повалили еще одно хвойное.

По данным синоптиков, 30 марта порывы ветра в Сочи будут достигать 15-17 м/с. Ситуацию в городе контролирует оперштаб, все службы работают в усиленном режиме. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 1 апреля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали похолодание и ветер до 20 м/с. В Анапе 29 марта выпал снег. 

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