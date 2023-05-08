СМИ сообщили о беспилотнике над военным госпиталем в Ростове. Власти не подтвердили атаку

Хирургический корпус госпиталя на Дачной, 10 © Скриншот yandex.ru/maps 2021 года

Хирургический корпус госпиталя на Дачной, 10 © Скриншот yandex.ru/maps 2021 года

7 мая в соцсетях рассказали об атаке дронов военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону

Вечером 7 мая телеграм-канал «Ростов Главный» выложил видео с черным дымом «в небе над военным госпиталем» на улице Дачной, предположив, что там «что-то сбили». По сообщению подписчика, «прозвучало пять мощных залпов».

Позже сайт 161.ru опубликовал комментарий пресс-службы регионального правительства. В 21:40 чиновники заявили, что «информация о каких-либо инцидентах в Ростове-на-Дону не находит своего подтверждения».