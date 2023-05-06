В Краснодаре с 7 мая реорганизуют движение на нескольких улицах

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Изменения коснутся восьми участков

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что с 7 мая в городе реорганизуют движение на восьми дорожных участках.

Так, с воскресенья, двигаясь в сторону аэропорта, будет запрещен разворот на пересечении улиц Мачуги и Благоева.

На пересечении улиц Дзержинского и Кореновской изменят приоритет движения, а на улице Постовой в районе межвузовской поликлиники уберут пешеходный переход.

Также изменят направление движения по полосам на улице Березанской на пересечении с Северной. Такое же изменение коснется Ростовского Шоссе на пересечении с улицей Офицерской.

На улицах Бабушкина и 1-я Линия на участке от улицы Академика Трубилина до 1-я Линия сделают одностороннее движение. А на пересечении Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы реорганизуют левый поворот.

Кроме того, на на пересечениях улиц Ставропольской и  Кубанской, а также на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской появится новая «вафельная» разметка. 

Как писали Юга.ру, из-за проведения праздничных мероприятий в Краснодаре 8-9 мая закроют проезд на четырех участках дорог. 

Дороги Краснодар

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