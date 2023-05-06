Суд обязал Дерипаску вернуть 1,5 га земли для расширения кладбища в Усть-Лабинске

Краснодарский край

Распечатать

  • Олег Дерипаска © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Олег Дерипаска © Елена Синеок, ЮГА.ру

Участок находится в селе Суворовском

Олег Дерипаска должен вернуть 1,5 га земли в Усть-Лабинском районе для расширения кладбища, сообщил РБК Краснодар со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Участок промышленника в 250 га находятся в селе Суворовском Усть-Лабинского района. Ранее он хотел оформить аренду на четыре участка на 49 лет, но краевые власти ему отказали. В 2022 Дерипаска пытался оспорить решение через суд, пишет РБК Краснодар.

В материалах суда сказано, что для расширения кладбища в 2025 году понадобится только часть земель. По словам главы села Суворовского, нужно будет примерно 1,5 га.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2022 года у компании Дерипаски отсудили земли в районе морпорта в Сочи. Там должны были построить яхтенную марину. 

Олег Дерипаска Суд Усть-Лабинский район

Новости

Суд обязал Дерипаску вернуть 1,5 га земли для расширения кладбища в Усть-Лабинске
В парке «Краснодар» покажут голливудские драмы
В Туапсинском районе два человека погибли в ДТП. Еще двое пострадали
По проекту 8-летней школьницы из Краснодара создадут качели в самом большом арт-парке Европы
В Краснодаре открылась выставка «Идея. Творчество. Дизайн»
В Новороссийске пройдут съёмки сериала «Голливудск». Принять участие могут местные жители

Лента новостей

«Безлико, но дешевле, чем Zara»
Вчера, 12:00
«Безлико, но дешевле, чем Zara»
Обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
Вчера, 10:55
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
Упростить повседневные задачи
Вчера, 13:58
Упростить повседневные задачи
Интервью с управляющим ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее Сергеем Кадакиным

Реклама на сайте