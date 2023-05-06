Суд обязал Дерипаску вернуть 1,5 га земли для расширения кладбища в Усть-Лабинске

Олег Дерипаска должен вернуть 1,5 га земли в Усть-Лабинском районе для расширения кладбища, сообщил РБК Краснодар со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Участок промышленника в 250 га находятся в селе Суворовском Усть-Лабинского района. Ранее он хотел оформить аренду на четыре участка на 49 лет, но краевые власти ему отказали. В 2022 Дерипаска пытался оспорить решение через суд, пишет РБК Краснодар.

В материалах суда сказано, что для расширения кладбища в 2025 году понадобится только часть земель. По словам главы села Суворовского, нужно будет примерно 1,5 га.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2022 года у компании Дерипаски отсудили земли в районе морпорта в Сочи. Там должны были построить яхтенную марину.