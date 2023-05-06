В парке «Краснодар» покажут голливудские драмы

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Кинопоказы пройдут вечером 6 и 8 мая

В амфитеатре парка «Краснодар» 6 и 8 мая можно будет посмотреть драмы золотой эпохи Голливуда. Сеансы начнутся в 18:30. 

6 мая зрители увидят фильм «Трамвай Желание» 1951 года. Эту картину называют лучшей экранизацией знаменитой пьесы. Черно-белая драма рассказывает о немолодой, но привлекательной женщине, которая пытается построить свою личную жизнь.

Режиссером фильма стал Элиа Казан. Картина снята в США, продолжительность составлять чуть больше двух часов. Фильм получил четыре «Оскара» и «Золотой глобус».

8 мая в парке покажут «Всё о Еве». Фильм снят в 1950 году режиссером Джозефом Лео Манкевичем. Картина повествует о том, как молодая и трудолюбивая Ева становится помощницей стареющей звезды и вытесняет её со сцены.

Фильм получил шесть «Оскаров». В 1990 году его отобрали для хранения в Национальном реестре фильмов. 

Ранее Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат 4 мая. 

Афиша Краснодар парк «Краснодар»

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В парке «Краснодар» покажут голливудские драмы
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