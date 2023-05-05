В Новороссийске пройдут съёмки сериала «Голливудск». Принять участие могут местные жители

В Новороссийске 16 мая начнутся съёмки комедийного сериала «Голливудск» режиссёра Сергея Наумова. На кастинг приглашают всех желающих. В съемках также смогут принять участие актеры без опыта.

По сюжету сериала владелец сети кинотеатров снимет блокбастер с двойниками знаменитых голливудских актеров. Так он попытается отдать долг влиятельному бизнесмену Сочи.



Съёмки фильма пройдут в разных локациях Новороссийска с мая по июль. Подбирать актёров будет компания «Море АМС», а снимут сериал на базе киностудии — «Crazy Russian film».



Условия проведения первого кастинга уже опубликованы. На различные роли в массовке требуются люди азиатской и славянской внешности.



Следить за расписанием кастингов можно здесь. Оставить заявку — через телеграмм-бота @Casting_Actor_bot. Все вопросы можно задать @VyacheslavGo.

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