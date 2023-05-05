В Новороссийске пройдут съёмки сериала «Голливудск». Принять участие могут местные жители

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя josephredfield/37 сайта pixabay.com
    © Фото пользователя josephredfield/37 сайта pixabay.com

Создатели фильма объявили онлайн-кастинг, съемки начнутся в Новороссийске в мае

В Новороссийске 16 мая начнутся съёмки комедийного сериала «Голливудск» режиссёра Сергея Наумова. На кастинг приглашают всех желающих. В съемках также смогут принять участие актеры без опыта.

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По сюжету сериала владелец сети кинотеатров снимет блокбастер с двойниками знаменитых голливудских актеров. Так он попытается отдать долг влиятельному бизнесмену Сочи.

Съёмки фильма пройдут в разных локациях Новороссийска с мая по июль. Подбирать актёров будет компания «Море АМС», а снимут сериал на базе киностудии — «Crazy Russian film».

Условия проведения первого кастинга уже опубликованы. На различные роли в массовке требуются люди азиатской и славянской внешности.

Следить за расписанием кастингов можно здесь. Оставить заявку — через телеграмм-бота @Casting_Actor_bot. Все вопросы можно задать @VyacheslavGo.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Абрау-Дюрсо пройдут съемки комедии про Ждуна.

Кино Новороссийск

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В Новороссийске пройдут съёмки сериала «Голливудск». Принять участие могут местные жители
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