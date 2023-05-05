Выходные в Краснодарском крае будут дождливыми и холодными

В Краснодаре 6 мая будет без осадков и 25-27 °С. В воскресенье, 7 мая, температура воздуха опустится до 17-19 °С и пройдет дождь. Похолодает 8 мая — столбик термометра опустится до 12-14 °С.

По краю до конца суток 8 мая действует штормовое предупреждение. Синоптики краснодарского гидрометцентра отметили, что ожидается значительное ухудшение погодных условий. Пройдут сильные осадки, град, грозы.

В ночь на 6 мая по краю пройдут дожди. До конца дня местами будут кратковременные осадки и туман. Температура воздуха днем составит 22-27 °С. На следующий день по краю похолодает до 10-15 °С. Будет идти дождь, местами пройдет гроза, возможен град.

На Черноморском побережье в субботу без осадков, в воскресенье ожидаются дожди. В Туапсинском районе ливень. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, в Новороссийске до 25 м/с. Температура воздуха ночью 6-7 мая понизится до 9-14 °С. Днем 6 мая воздух прогреется до 17-22 °С, в Туапсинском районе до 21-26 °С. В воскресенье похолодает до 12-17 °С.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за сильных дождей река Шахе вышла из берегов и изменила русло. Поток воды повредил несколько построек и сады.