Туристы из Краснодарского края посетили фестиваль тюльпанов в Калмыкии — МегаФон

По данным МегаФона, на жителей Краснодарского края пришлось 7% туристического потока в Калмыкию во время фестиваля тюльпанов

Чтобы попасть на фестиваль, жители Кубани проехали около 500 км в одну сторону — это 6-7 часов на машине или автобусе. Максимальное расстояние преодолели туристы с Камчатки. Для них дистанция от полуострова до Элисты составила более 7,3 тыс. км по прямой, разница по времени 7 часов, а поездка с учетом двух перелетов и автотрансфера заняла минимум 20 часов в одну сторону. Самые редкие гости — выходцы из Магаданской области и Алтая, от каждого региона в республику прибыло всего по несколько человек.

Праздник цветения диких тюпанов в Калмыкии впервые состоялся в 1996 году, а с 2013 года его проводят в формате фестиваля. В этом году в Элисте весь апрель работали тематические площадки с концертами народной песни, танцевальными мастер-классами, медитациями в степи, дегустациями блюд национальной кухни, скачками на верблюдах, турниром по калмыцкой борьбе и десятками других событий.

«Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне туристических региональных объектов, где единовременно в сеть выходят тысячи наших абонентов. Путешественники могут с лёгкостью сообщить близким о прибытии, вызвать такси, а также поделиться фотоконтентом или позвонить по видеосвязи. Для этого инженеры компании анализируют данные и увеличивают емкость сети, модернизируя оборудование. Туристы края только за апрель этого года совершили на 14% больше звонков в сравнении с прошлым годом», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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Гости фестиваля тюльпанов совершили более 1,5 млн голосовых вызовов и проговорили по телефону свыше 750 тыс. минут. Если этот голосовой трафик объединить в один разговор, он продлится 1 год и 5 месяцев.