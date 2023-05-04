Краснодарская «Команда против пыток»* сообщила об обысках в офисе
Днем 4 мая с обысками пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму
В краснодарском офисе «Команды против пыток»* прошли обыски. По данным команды*, они связаны с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии.
Как рассказали в телеграм-канале команды*, фигурантом дела является человек, сообщивший о пытках. Подробности не раскрывают в интересах заявителя.
Обыски длились около двух часов. После этого юриста команды* Илью Платонова увезли на допрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее с обысками по этому делу приходили в офисы команды* в Нижнем Новгороде и Пятигорске.
Юга.ру писали о деятельности «Команды против пыток»*. В Сочи они пытаются выяснить, что произошло с Семеном Ганьшиным и добиться расследования его гибели.
* — 10 июня 2022 года Минюст РФ включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Позже организация сменила название на «Команда против пыток».