Краснодарская «Команда против пыток»* сообщила об обысках в офисе

Днем 4 мая с обысками пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму

В краснодарском офисе «Команды против пыток»* прошли обыски. По данным команды*, они связаны с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии.

Как рассказали в телеграм-канале команды*, фигурантом дела является человек, сообщивший о пытках. Подробности не раскрывают в интересах заявителя.

Обыски длились около двух часов. После этого юриста команды* Илью Платонова увезли на допрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю.