В Краснодаре скорость мобильного интернета от МТС выросла почти в два раза

МТС завершил модернизацию мобильной сети во всех районах Краснодара. Скорость интернета в самых загруженных с точки зрения трафика локациях краевой столицы выросла почти на 50%.

За полгода оператор модернизировал почти все базовые станции, расположенные в административных границах Краснодара и поселке Яблоновском (Адыгея). Самые активные работы по обновлению сети прошли в центре города, а также микрорайонах у Красной площади, на Фестивальном, Юбилейном, возле Завода Седина, «Оз Молла» и крупнейших региональных вузов — КубГУ и КубГАУ.

Значительно ускорить 4G в Краснодаре удалось благодаря комплексному рефармингу сети — переводу частот из 2G и 3G в более быструю сеть 4G. Это позволило достаточно быстро обновить сеть и увеличить ее пропускную способность.

«Учитывая стремительный рост и расширение Краснодара, а также рост трафика передачи данных, городу просто необходимо идентичное развитие современных сетей связи. Установка новых объектов связи вмегаполисе и условиях вынужденных ограничений не всегда возможна и требует много времени. Мы постоянно ищем дополнительные способы быстро и максимально незаметно для абонентов проводить работы по улучшению нашей сети. Одним из таких важных шагов как раз является нашапрограмма перевода частотного ресурса в более эффективную технологию четвертого поколения. Для МТС — это очередной и закономерный этап технического развития, для абонента — в первую очередь, улучшение сервиса», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.