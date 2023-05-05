В Краснодаре пройдут лекции о сексе и депрессии

6 мая в 17:00 начнётся встреча «Неудобные вопросы психологу-сексологу». Екатерина Иноземцева расскажет, какие наиболее частые запросы у клиентов, когда стоит обратиться к психологу, сексологу, а когда — к врачу, а также разберёт понятие нормы в сексологии.

7 мая в 16:00 Екатерина Главан проведёт лекцию «Лицо депрессии». В программе: сущность депрессии, клинические и социальные признаки; многоликость и маски депрессии, разные формы проявления болезни — как их распознать; почему депрессия возникает и как развивается; что делать, если кажется, что у вас депрессия; что делать, если депрессия у ваших близких; депрессия в метафорах, кино и литературе.

Стоимость участия 400-500 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.

Ранее Юга.ру сделали обзор премьер, которые стартовали в кинотеатрах на этой неделе.