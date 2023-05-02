В Адыгее ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты ко Дню Победы
По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова из республиканского бюджета выделили 11,5 млн рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
Выплаты ко Дню Победы получат около 1300 человек. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто — всего 99 человек — получат по 50 тыс. рублей. Остальным категориям ветеранов — труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны — выплатят по 5 тыс. рублей.
Центр труда и соцзащиты населения Адыгеи перечислит средства на лицевые счета ветеранов в банках или через отделения «Почты России» без заявлений. Получателей определят на основании актуализированной базы данных Министерства труда и социального развития Республики Адыгея.
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«Главными героями праздника, конечно, являются ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их всё меньше остается среди нас. Поэтому каждого ветерана нужно максимально окружить вниманием и заботой, создать им праздничное настроение ко Дню Победы. Этот праздник был, есть и будет самым значимым в истории России. Героическое прошлое поколения победителей дает нам силы и надежды на преодолении вызовов сегодняшнего времени», — отметил Мурат Кумпилов.