В Краснодарском крае судебные приставы оштрафовали микрофинансовые организации за частые звонки и сообщения должникам

Управление судебных приставов по Краснодарскому краю за 2022 год и первый квартал 2023-го оштрафовало микрофинансовые и микрокредитные организации почти на 3 млн рублей

Поступают жалобы на действия коллекторов. За 2022 год составили 54 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 1 млн 820 тыс. рублей.

За первый квартал 2023 года выписано 14 протоколов на сумму более 1 млн рублей. Основные жалобы людей связаны с частыми телефонными звонками и SMS-сообщениями, превышающими установленный законом лимит взаимодействия с гражданами. Штрафы выписывали также за некорректные и недостоверные сообщения о размере задолженности и последствиях её невозврата.

Как сообщают в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, в отношении одного юридического лица составили 10 административных протоколов и выписали штраф на общую сумму порядка 500 тыс. рублей. Другая организация в 2022 году привлекалась к административной ответственности трижды и заплатила за нарушения около 150 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, кубанских коллекторов оштрафовали за давление на должника. Житель Абакана пожаловался на «ежедневные выматывающие звонки», грубость и «нелицеприятные высказывания».