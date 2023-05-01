Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в финал Единой лиги ВТБ. «Локо» выиграл седьмой матч полуфинальной серии против ЦСКА. Решающая игра проходила в Москве. Основное время матча завершилось с равным счетом 85-85. В овертайме сильнее оказался «Локомотив». Итоговый счет матча — 100-103.

Полуфинальная серия разыгрывалась до четырех побед. ЦСКА выиграл первый матч, «Локо» второй и третий. ЦСКА сравнял счет в серии в четвертом матче. В пятом «Локомотив» вышел вперед, однако в следующей игре «армейцы» снова вернулись в серию. В итоге всё решалось в заключительном, седьмом матче. Его в драматичной борьбе выиграл «Локомотив-Кубань»

«Локомотив» сыграет в финале Единой лиги ВТБ с победителем другой полуфинальной пары. Решающий матч противостояния «Зенит» — УНИКС состоится 2 мая. Финальные матчи начнутся 6 мая. ЦСКА поборется за третье место.